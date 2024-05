Vente OM ‍: McCourt a répondu, l'Arabie Saoudite c'est non

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille se cherche un entraîneur pour la saison prochaine. Et si certains veulent croire au Père Noël avec la vente du club à l'Arabie Saoudite, la réalité est totalement différente.

Pablo Longoria est en quête d'un coach pour remplacer Jean-Louis Gasset, et si plusieurs noms circulent du côté de la Commanderie, rien n'est encore finalisé alors que c'était une priorité du président de l'OM. Forcément, la nature a horreur du vide, et encore plus les supporters marseillais. Cette situation permet à ceux qui pensent que le club phocéen est en train d'être vendu de développer leur théorie, à savoir que l'entraîneur ne sera désigné que lorsque l'officialisation de la vente de l'OM sera faite dans les prochaines semaines. Mais, invité de Football Club de Marseille, Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe dans la cité phocéenne qui avait été le premier à annoncer le rachat par Frank McCourt, affirme que la cession de l'Olympique de Marseille par le milliardaire américain n'était pas du tout à l'ordre du jour.

L'OM vendu ? McCourt n'est pas au courant

Franck Haise a pris sa décision ! McCourt ne veut pas vendre le club et ces deux top joueurs qui partiront si grosse offre... les 3 infos OM de ce vendredi ! - https://t.co/evRUAJUjOS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 24, 2024

Répondant à une question sur la possible venue de Zinedine Zidane à l'OM, qui est le fantasme de ceux qui voient l'OM être vendu à l'Arabie Saoudite, notre confrère n'a pas hésité une seule seconde. « S’il y a une chance que ce soit Zidane le nouvel homme fort du projet ? Non ! Frank McCourt ne veut pas vendre l’OM à l’heure où on se parle. Je pose régulièrement la question quand même et il n’est pas du tout dans une optique de vente...voilà (...) Pourquoi McCourt garde le club ? Je n’ai pas la réponse, car il reste très mystérieux sur ça et on ne le voit plus. Toutes nos demandes d’interviews sont refusées, donc il est difficile de savoir ce qu’il a dans la tête. Il ne prépare jamais trop la suite, qu’il use ses dirigeants à la corde. Il faudrait une catastrophe pour que sportivement, il s’intéresse au club. Mais sur le plan financier et pérennité de l’OM, il fait le job et il est très stable. Sur le management, il est absent, mais quand il faut payer, il est là », fait remarquer Mathieu Grégoire, pas vraiment sur la même longueur d'onde que ceux qui annoncent un feu d'artifice avant la fin du mois de juin.