Vente de l'OM aux Saoudiens, un dirigeant traité de « ‍menteur ‍»

Par Claude Dautel

Frank McCourt reste silencieux concernant ses intentions à Marseille, mais le ton monte concernant la vente évoquée à des investisseurs saoudiens. Et les nerfs de certains commencent à craquer.

Tandis que son nom est cité dans l’affaire Galtier, Julien Fournier se rappelle aussi au bon souvenir des supporters de l’Olympique de Marseille. Très proche du regretté Pape Diouf, et ancien secrétaire général de l’OM, Fournier est libre depuis qu’il a quitté ses fonctions de directeur du football du club italien de Parme. C’est dans ce cadre qu’il a contacté il y a quelques mois Frank McCourt pour savoir s’il était envisageable avec des repreneurs du Moyen-Orient de racheter le club phocéen.

Avouant que l’Olympique de Marseille était un club qui lui était cher, même s’il a fait l’essentiel de sa carrière à l’OGC Nice, Julien Fournier a donc affirmé sur RMC que l’homme d’affaires américain lui avait clairement fait savoir qu’il n’envisageait pas du tout de vendre son club et qu’il était donc inutile de perdre son temps avec une possible offre. Une version qui ne va pas dans le sens de ceux qui pensent que l’OM est déjà en cours de cession à des investisseurs saoudiens.

Fournier se fait démolir par Vézirian

Ayant appris les propos de Julien Fournier sur McCourt, Thibaud Vézirian a fait savoir sa colère sur son site, et assure que l’ancien dirigeant niçois se moquait du monde en affirmant que le Bostonien ne voulait pas se débarrasser de l’Olympique de Marseille. « J’ai déjà expliqué dès le mois de septembre ce qu’il s’était passé entre Julien Fournier et un homme d’affaires, et sa volonté au printemps d’approcher l’Arabie Saoudite et les Émirats pour une offre d’achat. On a déjà donné les versions côté saoudienne et côté homme d’affaires, et lui donne une toute autre version, plus sympathique pour lui. Maintenant, ce qui est surtout agaçant, c’est de prendre les supporters et les gens pour des idiots et de nouveau oser dire, malgré tout ce qui s’est passé depuis des mois et les vérités données en exclusivité, c’est oser dire que McCourt ne vend pas, qu’il n’y a pas de processus de vente à l’Olympique de Marseille. C’est vraiment vraiment culotté et c’est osé, et c’est très très loin des réalités. Voilà, après il est invité sur RMC, on lui pose une question sur l’OM, il répond et essaie sûrement d’arrondir les angles », affirme celui qui prétend depuis trois ans que l'Olympique de Marseille est vendu ou est en passe de l'être.

A ce stade, difficile de dire qui dit la vérité, même si la réalité est que pour l'instant l'OM appartient toujours à Frank McCourt. Et la récente décision de la DNCG de contrôler la masse salariale du club dirigée par Pablo Longoria confirme que l'argent saoudien ne coule pas à flot dans les caisses de Marseille. Autrement dit, si le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite a déjà mis la main sur l'OM, cela reste très discret. A moins que d'ici janvier tout bascule, ce que certains, dont David Berger, affirment, la version de Julien Fournier semble la plus sérieuse.