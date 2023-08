Un fiasco face au Pana, l'OM l'inquiète

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM jouera très gros ce mardi soir contre le Pana pour le compte de son 3e tour préliminaire retour de Ligue des champions. Les Phocéens avancent dans l'incertitude...

A Marseille, la pression monte logiquement avant la rencontre face au Pana ce mardi soir au Stade Vélodrome. Ce match est déjà déterminant dans la saison de l'OM, qui vient à peine de commencer. Il faut dire que les hommes de Marcelino se sont mis la pression en perdant la semaine passée sur la pelouse du Pana (1-0). Ce mardi, il faudra gagner et si possible avec deux buts d'écart. La mission est loin d'être insurmontable, même si les Phocéens n'ont pas forcément beaucoup rassuré le week-end passé face au Stade de Reims en Ligue 1. En tout cas, pour certains observateurs, l'OM devra faire attention à ne pas tomber dans le piège au vu de la situation.

L'OM, encore pas mal de travail pour convaincre

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Georges Quirino Chaves a donné son avis sur le sujet. Et il s'inquiète pour l'OM. « Je ne suis pas rassuré. Je pense que j'attendais trop de ce match face à Reims. J'attendais une vraie réaction par rapport à ce qu'il s'est passé face au Pana. Je voulais de l'énergie et de l'intensité. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu. J'ai vu une équipe malmenée par les Rémois avec des recrues qui ont toujours autant de mal à s'intégrer. Je vois Ndiaye, Aubameyang et Sarr... Je vois une équipe dans ce 4-4-2 qui est un peu enfermée. Il y a eu l'éclaircie Vitinha mais ce n'est pas suffisant pour être totalement rassuré avant le match retour », a notamment indiqué le journaliste, qui attend encore d'être convaincu par ce nouvel OM version Marcelino. L'entraineur espagnol jouera aussi beaucoup ce mardi soir au Stade Vélodrome, alors que certains de ses choix sont déjà contestés par les fans et observateurs du club phocéen. Le récent positionnement à gauche d'Azzedine Ounahi est concerné, mais il n'y a pas que cela dans un club où un échec européen aussi tôt dans la saison serait très mal vécu.