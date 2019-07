OM : Une « Balotelli » bis au mercato ? Marseille craint le pire

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En Argentine, on s’enflammait dimanche soir autour d’un accord entre l’Olympique de Marseille et Boca Juniors pour le transfert de Dario Benedetto, moyennant environ 16 ME au mercato. Mais comme c’est le cas depuis le début de ce dossier, il semblerait que la presse argentine ait mis la charrue avant les bœufs. Car selon les informations de La Provence, rien n’est encore bouclé au sujet de la venue du charismatique buteur de 29 ans. Si l’optimisme est de rigueur, la prudence est également de mise du côté de Marseille, où l’on est vacciné après l’épisode Mario Balotelli, qui avait duré de nombreux mois pour ne finalement pas aboutir à l’été 2018.

« L’arrivée de Dario Benedetto à l’OM ne semble plus faire aucun doute depuis plusieurs jours. Mais, au club, on se montre très prudent. On se souvient du cas Mario Balotelli, qui s'était même rendu à La Commanderie pour, finalement, ne pas signer. L'accord annoncé hier dimanche par les médias argentins n'est pas confirmé au club. "Ça avance petit à petit", explique-t-on dans le camp olympien. L'arrivée de Benedetto est donc dans la tendance, mais un retournement de situation n'est pas à exclure » indique le média provençal, dont la crédibilité est infiniment supérieur à celle des médias argentins, qui annoncent à tour des bras des accords depuis plus d’une semaine maintenant.