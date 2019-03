OM : Sur le podium, Lopez conseille à l’OL de ne pas s’enflammer

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Vainqueur de son match face à Montpellier (3-2) dimanche, l’Olympique Lyonnais est le grand gagnant de la 29e journée de Ligue 1.

La formation de Bruno Genesio a en effet profité de la défaite du LOSC contre l’AS Monaco (0-1) pour revenir à quatre points de la deuxième place. Et au passage, les Gones ont éloigné la menace de l’Olympique de Marseille, relégué à six longueurs après sa défaite (3-1) dans le Classique. De toute façon, les Lyonnais ne regardent pas dans leur rétroviseur et se concentrent sur le fauteuil de dauphin du PSG. Une terrible erreur selon le Marseillais Maxime Lopez, persuadé que l’OM n’est pas hors course.

« La course au podium va être excitante, car on sait qu’on va devoir faire un parcours sans faute, qu’on va devoir gagner le plus de matchs possible parce que devant, ils vont faire le maximum aussi, a confié le milieu de Marseille à Foot Mercato. C’est vrai que ce week-end, Lille avait perdu. Mais Lyon a gagné et nous a un peu distancés. Il va falloir qu’on prenne le maximum de points. On va recevoir Lyon à la 36e journée, donc on verra bien. » Autant dire que cet Olympico pourrait peser lourd dans le sprint final.