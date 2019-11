OM : Si Payet était si fort, il ne jouerait pas à Marseille

Dans : OM.

Leader technique de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a sorti le gros match au moment où il le fallait, avec un doublé pour faire tomber l’Olympique Lyonnais (2-1).

Un match qui lui a permis d’assumer ses propos à l’encontre de Rudi Garcia avant le match, où il avait notamment critiqué la versatilité de son ancien entraineur désormais passé chez l’ennemi. Toutefois, son doublé a provoqué autant d’admiration que de critiques, sachant que le Réunionnais a clairement montré un niveau de jeu et un engagement, avec mêmes des tacles défensifs, que les supporters de l’OM ne voient jamais habituellement. Autant dire que la frustration est de mise, à l’image de cette déclaration sans concession du journaliste local Nicolas Filhol.



« La performance de Payet a pris de grosses proportions parce que c’était face à Lyon et Garcia. Le contexte a rajouté à cette prestation. Il a fait un gros match. Il met 2 buts et sous pression en plus. Mais on a un sentiment partagé. D’un côté, on est ravi de le revoir à ce niveau et d’un autre côté, on se demande ce qu’il fait le reste du temps. C’est un bourricot. Il a envie de jouer quand il a envie de jouer. C’est un peu un escroc Dimitri Payet quand on voit le niveau de jeu qu’il peut avoir. Mais bon, s’il était constant, il ne serait pas à Marseille », a livré le journaliste de FCMarseille, pas vraiment persuadé que Dimitri Payet peut maintenir ce niveau de jeu dans les prochaines semaines.