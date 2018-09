OM : Sanson ne baisse pas les yeux devant Strootman et Luiz Gustavo

Dans : OM, Ligue 1.

Questionné sur sa concurrence au sein de l'entrejeu de l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson s'en dit ravi, même s'il s'apprête à moins jouer.

Lors du dernier mercato estival, le club phocéen a quelque peu fait évoluer son milieu de terrain. Après avoir vendu André Zambo Anguissa à Fulham, l'OM a recruté Kevin Strootman. L'arrivée de l'international néerlandais à Marseille est considérée comme un très joli coup, sachant qu'à 28 ans, l'ancien de la Roma va apporter son talent et son expérience à l'équipe de Rudi Garcia. Mais à ses côtés, certains concurrents vont morfler. Si Luiz Gustavo est appelé à faire la paire avec Strootman dans le 4-2-3-1 olympien, quand le Brésilien aura fini sa pige en défense centrale, Morgan Sanson, lui, devrait donc logiquement perdre sa place de titulaire. Une situation qu'il ne craint pourtant pas.

« Strootman-Luiz Gustavo ? C'est pour me confronter à cette concurrence-là que j'ai signé ici. Je sais que je dois batailler tous les jours pour avoir du temps de jeu et garder ma place. Mais c'est un plaisir de pouvoir jouer et apprendre avec des joueurs comme Luiz ou Strootman. On m'avait parlé de lui un peu avant qu'il n'arrive, de sa culture "à l'italienne". C'est un très, très grand professionnel, toujours au centre trente ou quarante minutes avant le rendez-vous pour se préparer, pour s'échauffer. Ça donne envie de l'imiter », a lancé, dans L'Equipe, Sanson, qui préfère donc voir le verre à moitié plein en se disant que cette féroce concurrence va le pousser dans ses retranchements afin qu'il devienne un meilleur joueur encore. Il lui faudra cela s'il veut réaliser son rêve de jouer en équipe de France.