OM ‍: Longoria brutalisé pour ses méthodes scandaleuses

A moins de dix jours de la fin du mercato, plusieurs joueurs de l’OM placés dans le loft n’ont toujours pas quitté le club. De quoi inquiéter Pablo Longoria, qui compte sur leurs départs pour alléger sa masse salariale.

Dès le début du mercato estival, plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille ont été écartés du groupe dirigé par Roberto De Zerbi. C’est le cas de Pau Lopez, qui a depuis rejoint Gérone, mais également de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Jordan Veretout. Ces trois joueurs aux salaires confortables n’ont toujours pas quitté le club, et ce ne sont pourtant pas les bonnes offres qui manquent puisque selon L’Equipe, ils ont tous reçu des propositions avec des salaires plus élevés qu’à l’OM. Mais l’esprit de revanche prend le dessus sur certains d’entre eux, qui ne souhaitent pas faciliter les choses pour la direction marseillaise.

C’est notamment le cas de Jordan Veretout, qui a refusé une offre du Qatar il y a quelques semaines et qui commence à sérieusement s’en mordre les doigts, comme le rapportait en milieu de semaine le compte insider La Minute OM, qui mentionnait par ailleurs que le club était légitime à durcir le ton avec les indésirables. Une remarque qui a fait bondir Grégory Schneider, anti-Longoria assumé qui a totalement dézingué le président de l’Olympique de Marseille sur son compte X.

Grégory Schneider est scandalisé par les méthodes de l'OM

« Le club est légitime de quoi ? Non mais qu'est-ce que c'est que ces saloperies ? Parce que le mec ne veut pas aller au Qatar, il "mérite" quoi? Qu'on lui casse la gueule ? On est dans un asile, sérieux » s’est offusqué sur X le journaliste de Libération et de l’Equipe du Soir. Révolté par les méthodes de Pablo Longoria et de la direction marseillaise, Grégory Schneider a évidemment provoqué des réactions en chaîne de la part des supporters de l’OM, lesquels sont une majorité à défendre la position du club dans ce dossier. Il faut dire que Pau Lopez a soulevé un point important lors de sa présentation à Gérone en dévoilant que le club marseillais avait un accord avec plusieurs cadres pour que ceux-ci quittent le club en cas de non-qualification en coupe d’Europe. Ce à quoi Pau Lopez s’est tenu en partant assez vite au contraire -pour l’instant- de Veretout, Mbemba et Gigot.