OM : Les South Winners présentent leurs excuses à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

En réaction au communiqué de l'Olympique de Marseille, qui a décidé de les sanctionner suite aux graves incidents intervenus jeudi soir dans les tribunes du Vélodrome, les South Winners ont rapidement tenu à présenter leurs excuses à l'OM et à confirmer que des sanctions internes allaient également tomber.

« Nous ne pouvons pas contester les faits qui se sont déroulés jeudi soir. Plusieurs incidents se sont déroulés lors de la rencontre face à Salzbourg. En refusant de passer à la fouille puis en allumant des fumigènes dans la zone des Mtp, des membres du groupe ont mis en péril notre existence (30 ans). Le plus grave c’est que d’une simple rixe entre deux jeunes de groupes différents (Mtp Winners), une grave barrage qui aurait pu finir très mal a littéralement transformé le virage nord en champ de bataille avec plusieurs blessés chez les stadiers marseillais dans notre propre stade. Malheureusement, nous responsables et membres du bureau, nous sommes dans l’obligation de prendre le taureau par les cornes pour ne plus que cela arrive et faire le ménage dans notre propre groupe. Nous adressons à tous nos adhérents nos plates excuses ainsi qu’à l’OM », indiquent les South Winners.