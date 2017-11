OM : Le commentaire qui fait mal de Germain sur l’élimination de Monaco

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Champion de France avec Monaco la saison dernière, Valère Germain a quitté le banc de la Principauté... pour celui de l’Olympique de Marseille.

Pour le moment, l’attaquant français n’est pas le premier choix de Rudi Garcia, mais cela ne l’empêche pas de garder le moral et de répéter à chaque occasion à quel point il est fier et honoré de jouer sous le maillot olympien. Avant le match de Coupe d’Europe à Konya, le fils de Bruno Germain a tout de même bien voulu évoquer les déboires de son ancien club, éliminé sans gloire dès les poules de Ligue des Champions, et assuré de terminer dernier de son groupe. Pour Valère Germain, l’équipe, qui n’a clairement pas le niveau de la saison passée, n’a pas non plus su se transcender dans son stade, où elle a perdu ses trois matchs.

« J’ai plaisir à porter ce maillot. C’est toujours plaisant pour un joueur d’évoluer dans un stade où il y a beaucoup de supporters. Monaco a ses avantages mais mardi soir, s’il y avait eu 50 000 personnes, peut-être qu’il y aurait eu une réaction différente sur le terrain contre Leipzig. Donc, en ce moment où nous avons de bons résultats, le contexte marseillais est très bon », a souligné l’attaquant de l’OM, persuadé que la bonne série actuelle de son club peut permettre de faire de belles choses cette saison, et même dans une Europa League qui n’a pour l’heure vraiment pas passionné le public phocéen.