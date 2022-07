OM : Lazovic à Marseille, c'est un coup monté

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La venue de Darko Lazovic à l'Olympique de Marseille, avec ou sans Kevin Strootman, tourne au vinaigre. Du côté de Vérone, on se fâche, estimant que cette histoire avait été totalement inventée.

On l’a appris il y a 24 heures, Darko Lazovic ne signera pas à l’Olympique de Marseille, les deux clubs n’ayant pas trouvé d’accord concernant le joueur du Hellas Vérone. Cependant, si les regards se sont vite tournés vers Kevin Strootman, qui devait être dans l’opération, du côté italien, on est nettement plus direct dans ce dossier. Car pour les dirigeants du club de Serie A, non seulement Darko Lazovic n’ira pas à l’OM, mais en plus il n’a jamais été question que le joueur serbe rejoigne Igor Tudor à Marseille. Francesco Marroccu, directeur sportif de Vérone, se fâche et dans un entretien accordé à l’Arena, relayé par Eurosport, le dirigeant ne cite personne, mais pointe du doigt l’agent de Darko Lazovic ou Pablo Longoria, estimant que tout cela ressemblait à un coup tordu pour forcer la main du club, qui de son côté reste droit dans ses bottes.

Lazovic n'était pas à vendre, Vérone est en colère

Lazovic à l’OM, le deal capote pour deux raisons ! https://t.co/qpQ9AYiHoP — Foot01.com (@Foot01_com) July 26, 2022

Dans le média local, Francesco Marroccu répète qu’il n’a jamais été envisagé que Lazovic parte au mercato, le club comptant sur son piston serbe pour la saison prochaine. Mais il est tout de même scandalisé de ce qui a été dit dans cette opération supposée avec l'OM. « Lazovic reste toujours intransférable (...) C’est plus facile de penser que Lazovic ne voulait pas partir et que Marroccu voulait le vendre, mais c'est une vérité à réécrire puisque Marroccu n'a jamais mis Lazovic sur le marché des transferts et il ne l'a jamais fait descendre de l'avion (...) Il faudrait comprendre qui a organisé tout cela et avec qui il s'était mis d'accord (...) L'Hellas n'a jamais mis Lazovic sur le mercato (...) Peut-être qu'un jour, Darko racontera la vérité », a confié le dirigeant du Hellas Vérone, histoire de tordre le cou aux rumeurs d’une volonté du club de se séparer d’un joueur très apprécié des supporters et dont le départ annoncé déclenchait déjà des polémiques.