OM : La LFP prend son temps, la sanction renvoyée à plus tard

Suite aux sérieux incidents vécus samedi dernier à Clermont, l'OM craignait une sanction de la part de la commission de discipline de la LFP. Cette dernière se donne du temps et a renvoyé le dossier au 8 mars.

Du côté de l'Olympique de Marseille on avait sorti l'artillerie lourde sur le plan juridique afin d'essayer d'éviter une interdiction totale de déplacement pour les supporters phocéens suite au chaos provoqué par ces derniers à Clermont. Après avoir forcé l'entré du parcage de l'OM, ces derniers avaient laissé la tribune réservée aux visiteurs en piteux état. Le coup d'envoi avait même été repoussé de 45 minutes en raison de la présence dans l'air des gaz lacrymos utilisés par les forces de l'ordre. Mais visiblement l'instance disciplinaire veut prendre son temps, et n'a pris aucune mesure provisoire, ce qui aurait été évidemment un souci pour Marseille qui se déplace ce week-end à Toulouse. L'affaire est en effet reporté au 8 mars, l'OM aua d'ici là joué à Toulouse, reçu le PSG et fait le déplacement à Rennes avec ses supporters. De quoi réjouir les dirigeants marseillais.