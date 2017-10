OM : Gignac rigole de l'ambiance du Parc par rapport au Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Parti de l'Olympique de Marseille en 2015, André-Pierre Gignac continue de suivre avec attention l'actualité de son club de cœur tout en louant la puissance du Stade Vélodrome.

« Après ce #OMPSG, pouvoir se regarder les yeux dans les yeux #Allez l’OM #marseillejetaime #OmaLaFolie ». Dimanche dernier, avant le Classique entre Marseille et Paris, André-Pierre Gignac clamait tout son soutien pour l'OM sur Twitter. Avec brio au final puisque le club phocéen a stoppé Paris (2-2) en passant même tout proche de la victoire... Mais qu'importe puisque ce résultat nul a montré que l'OM était à la hauteur du grand Paris... dans un Orange Vélodrome en folie. Et cette ambiance marseillaise, Gignac la connaît par cœur, et selon lui, elle est même des années-lumière au-dessus de celle du Parc des Princes du PSG.

« Aujourd'hui Paris-Marseille, l'OM a un stade cent fois plus beau que le PSG, cent fois plus brillant, avec peut-être même cent fois plus de passion », a balancé, dans Intérieur Sport, le buteur français, qui reste donc un supporter de Marseille chez les Tigres au Mexique, où il continue de se régaler... en voyant le Vélodrome vibrer à nouveau pour son OM après une période compliquée. Une première belle réussite pour Frank McCourt.