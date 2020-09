OM : Eyraud a « déconné » avec Thauvin, Latour accuse

Dans : OM.

Florian Thauvin a entamé sa dernière année de contrat à l'OM et le champion du monde n'a pas prolongé. Pour Bertrand Latour, Jacques-Henri Eyraud s'est totalement planté.

Se confiant vendredi dans L’Equipe, Florian Thauvin s’est étonné que l’Olympique de Marseille n’ait pas avancé ses pions avant concernant sa prolongation avec le club phocéen. Car s’il est actuellement le meilleur joueur de l’OM depuis le début de la saison, Florian Thauvin est en mesure de quitter le Vélodrome libre en fin de saison. Tandis que la situation est donc forcément floue entre l’internationale tricolore et Marseille, Bertrand Latour estime, lui, que Jacques-Henri Eyraud doit endosser la totale responsabilité de cette situation très complexe et qui pourrait tourner au fiasco du côté de l’Olympique de Marseille.

Sur la chaîne L’Equipe, Bertrand Latour a pointé du doigt le patron de l’OM. « Pour moi c’est une faute que l’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation de faiblesse par rapport au contrat de Florian Thauvin. Je veux bien que sur des jeunes joueurs qui percent d’un coup les dirigeants n’aient pas anticipé, mais bon le talent de Thauvin tout le monde le connaît, il est à l’OM depuis des années. Cela me parait totalement ubuesque que Marseille se retrouve dans cette situation-là. Donc on peut leur reprocher et de toute façon si Florian Thauvin prolonge, il va les braquer et il aura raison car il est en position de force. Donc Eyraud a déconné…comme d’habitude », a balancé le journaliste, qui n’a jamais caché qu’il n’était pas fan de l’actuel président de l’Olympique de Marseille. La suite du dossier Florian Thauvin dira qui avait tort et qui avait raison.