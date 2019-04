OM : Dugarry crie à l'arnaque, il défonce Mario Balotelli

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’un doublé contre Angers samedi, Mario Balotelli a prouvé qu’il était le grand attaquant qu’il manquait à l’OM depuis un an et demi.

Néanmoins, l’international italien ne parvient pas à faire l’unanimité, notamment du côté des consultants. Sur l’antenne de RMC Sport, Christophe Dugarry a par exemple passé un sacré savon à Super Mario, lequel a eu une attitude très limite vis-à-vis de ses partenaires selon l’ancien attaquant des Bleus, en marchant tout le long du match. Des critiques qui feront évidemment réagir, alors que pour beaucoup de supporters marseillais, Mario Balotelli a été le meilleur Olympien contre Angers.

« Balotelli, je suis désolé, on va me sortir qu’il a marqué deux buts, mais qu’il ne les marque pas les buts ! Le gars il a marqué deux buts en 15 minutes et ensuite il s’octroie la possibilité de marcher pendant tout le reste du match. Mais mec, tu es un leader, tu es international. Montre du mental et de l’agressivité à ton équipe. Tu n’es pas juste là pour marquer 5 buts contre des équipes qui ont tout juste le niveau Ligue 1. C’est une blague, le mec a joué 15 minutes. A Marseille, les carottes sont cuites » a lâché un Christophe Dugarry très alarmiste. Il y a de quoi l'être au vu de la situation comptable de l’OM.