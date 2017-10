OM : Condamné par la justice à porter un maillot du PSG ?

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Les incidents qui ont éclaté avant le match entre l’OM et le PSG ont provoqué quelques blessés et de nombreuses interpellations.

Plusieurs « supporters » sont passés en comparution immédiate cette semaine pour des faits commis en flagrant délit et notamment des violences commises sur les forces de l’ordre. Ce sont surtout des amendes qui sont tombées, mais comme le raconte L’Equipe, c’est une demande un peu spéciale de l’un des avocats qui a surtout permis de détendre l’ambiance.

En effet, l’un des avocats de la défense a tenu à proposer une punition assez originale pour ces fans de l’OM qui sont allés beaucoup trop loin. « J’aurais aimé vous proposer une condamnation à porter le maillot du Paris Saint-Germain », a expliqué le membre du barreau. Cette requête, formulée bien évidemment sur le ton de l’humour, aurait peut-être plus marqué les esprits que les simples amendes dont la plupart des contrevenants ont écopé. Mais ce dimanche, les supporters marseillais ont montré qu’ils n’avaient besoin de personne, et surtout pas de leurs « ennemis » parisiens pour créer des incidents et des bagarres.