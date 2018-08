OM : Balotelli envoie un stupéfiant message aux supporters de l'OM

Dans : OM, Mercato, OGCN.

On connaissait la locution latine In vino veritas, mais grâce à Mario Balotelli il faudra désormais ajouter In pasta veritas. Car c'est en diffusant sur son compte Instagram une vidéo où il mange des pâtes que l'attaquant italien a accepté de répondre à des questions de supporters. Et bien évidemment, un fan de l'Olympique de Marseille l'a interpellé afin de lui demander de signer à l'OM lors de ce mercato.

Et Mario Balotelli ne s'est pas défilé, répondant de manière pour le moins mystérieuse à cette interrogation phocéenne. « Cela ne dépend pas seulement de moi malheureusement », a en effet rétorqué Super Mario, sans en dire plus sur ce qui l'empêche de signer à l'Olympique de Marseille ou ailleurs. Y'aurait-il de l'eau dans le gaz entre Mario Balotelli et Mino Raiola ? Ou un autre aspect du dossier, inconnu pour l'instant, est-il ce facteur bloquant ? Il faudra attendre jusqu'au 31 août pour en savoir plus, même si du côté de l'OM cette sortie du buteur italien de l'OGC Nice a tendance à réchauffer l'ambiance. Car ces dernières semaines, la popularité de Mario Balotelli en avait pris un sérieux coup sur la tête.