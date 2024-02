OM ‍: Aubameyang superstar, Stéphane Guy s'étouffe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé dimanche soir lors de la victoire de l'OM contre Montpellier, Pierre-Emerick Aubameyang a visiblement retrouvé des couleurs. Mais de là à s'enflammer.

Meilleur passeur de Ligue 1 et meilleur buteur d’Europa League, buteur contre Donetsk et contre Montpellier, l'attaquant international gabonais de 34 ans fait fermer quelques bouches actuellement du côté des réseaux sociaux. Souvent malmené par les supporters marseillais, agacé de son comportement sur les pelouses de notre championnat, Pierre-Emerick Aubameyang est visiblement dans une forme ascendante au moment où le club phocéen va en avoir le plus besoin. Alors forcément, c'est Marseille bébé, et ce lundi tout le monde s'emballe pour l'attaquant recruté par Pablo Longoria au mercato 2023 en échange d'un colossal salaire (8,4 millions d'euros par saison). Avec cet Aubameyang là, Jean-Louis Gasset et l'Olympique de Marseille sont armés pour loin...enfin presque. Car dans l'After, Stéphane Guy a mis la pédale douce concernant le buteur de l'OM malgré la victoire contre Montpellier.

Aubameyang a un salaire de star à Marseille

Pour le désormais meilleur ennemi de Pablo Longoria, qui a porté plainte contre lui, il ne faut pas d'une extrême à l'autre et si Pierre-Emerick Aubameyang n'était pas le pire joueur du monde il y a quelques semaines, il n'est pas non plus devenu le meilleur attaquant de notre championnat de Ligue 1. Et surtout, le club de Fran McCourt a énormément investi sur l'ancien d'Arsenal et du Barça. « Les deux buts qu’ils marquent contre Montpellier, on ne va pas sauter au plafond non plus. Je pense que Benedetto, il aurait mis le premier (...) Moi, je ne suis pas dithyrambique. Ce qui est sûr, c’est que le Aubameyang de septembre et celui d’aujourd’hui, ce n’est pas le même. J’ai vu Marcus Thuram cette semaine en Ligue des champions, on ne va pas comparer l’OM et l’Inter, mais c’est un salaire de ce niveau-là. Marseille a mis cet argent-là sur Aubameyang », a fait remarquer l'ancien journaliste de Canal+ concernant l'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille.