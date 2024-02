L1 ‍: L'OM renverse Montpellier et confirme son renouveau

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

23e journée de Ligue 1

OM - Montpellier : 4-1

Buts : Al-Tamari (5e) pour Montpellier ; Ndiaye (31e), Aubameyang (43e et 62e sp) et Sacko (csc 82e) pour l'OM

Mené après cinq minutes de jeu, l'OM a renversé Montpellier (4-1) et s'est imposé pour la deuxième fois de la semaine au Vélodrome. Aubameyang a inscrit un doublé.

Trois jours après le premier succès de Jean-Louis Gasset à la tête de l'Olympique de Marseille en Europa League face au Shakhtar Donetsk, les Phocéens recevaient Montpellier en Ligue 1. Et le match démarrait de la pire des façons pour l'OM, qui concédait l'ouverture du score du MHSC dès la 5e minute de jeu par Al-Tamari après un renvoi hasardeux de Gigot. La soirée aurait pu être atroce pour Marseille, mais ce nouveau OM a de la ressource et le prouvait dès la demi-heure de jeu avec l'égalisation de Ndiaye, auteur de son meilleur match sous les couleurs phocéennes ce dimanche soir au Vélodrome.

Avant la mi-temps, l'Olympique de Marseille prenait l'avantage grâce à un nouveau but signé Aubameyang, servi idéalement par Mbemba. Les regrets étaient immenses pour Montpellier, qui touchait deux fois le poteau de Pau Lopez en première mi-temps. Après le repos en revanche, il n'y avait plus photo et l'OM déroulait sa partition sans trembler. Aubameyang sur penalty puis Sacko contre son camp alourdissaient la marque. Marseille, qui se déplacera à Clermont samedi prochain, revient à sept points de la quatrième place avec ce succès précieux.