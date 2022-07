OM : Au revoir Bamba Dieng, Longoria est brutal

Dans : OM.

Après une semaine riche en signatures, l'Olympique de Marseille doit faire face à la réalité, il faut vendre des joueurs. En tête de gondole, il y a Bamba Dieng que Pablo Longoria veut sacrifier.

Les supporters marseillais ont vécu une semaine trépidante avec les signatures presque simultanées de Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco, et ils comptaient sur le match amical de vendredi contre Middlesbrough pour gonfleur encore leur optimisme. Mais le scénario du match a été contraire, l’entrée du trio nouvellement recruté en fin de rencontre ne changeant pas la donne. Quoi qu’il en soit, s’il recrute à tour de bras, Pablo Longoria n’a pas oublié que Frank McCourt lui a demandé de dégraisser le mammouth. L’homme d’affaires américain souhaite qu’économiquement l’Olympique de Marseille se remette d’aplomb et il a donc demandé à son président de trouver des joueurs à vendre. Si personne ne conteste le talent de Longoria à recruter, niveau vente son imagination affiche ses limites. La preuve, c’est le transfert de Bamba Dieng qui est désormais annoncé comme le plus probable pour faire rentrer dans les caisses de l’OM. Mais il y a un souci.

Bamba Dieng en vente, Longoria veut de l'argent pour l'OM

Selon La Provence et L’Equipe, l’entourage du jeune international sénégalais a bien compris que si ce dernier n’a pas joué vendredi, c’était pour confirmer le message passé par Pablo Longoria, à savoir que ce dernier ne compte pas sur l’attaquant pourtant considéré comme l’une des meilleures pépites de Marseille. Seul problème, mais de taille, du côté du joueur déniché au Diambars FC on n’envisage pas de quitter l’OM lors de ce mercato, et cela malgré l’intérêt de plusieurs clubs, dont Fribourg en Bundesliga. Pour l'Olympique de Marseille, la vente de Bamba Dieng pourrait rapporter au moins 15 millions d'euros, ce qui n'est pas rien à cet instant du mercato. Entre un joueur qui ne souhaite pas partir et un président qui va toute faire pour le transférer, l'OM se préparer une petite prise de tête dans les jours qui viennent, même si Pablo Longoria paraît être déterminé.