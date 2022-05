OM : 15 millions pour Bamba Dieng, Marseille met un prix !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Bamba Dieng a réalisé une saison très prometteuse en Ligue 1 sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'international sénégalais pourrait néanmoins partir cet été en cas de belle offre faite aux Phocéens.

Après des mois d'incertitude, l'OM a finalement décroché son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Une belle récompense pour le groupe de Jorge Sampaoli, qui est passé par des épreuves difficiles lors de cet exercice 2021-22. La C1 en poche, l'OM va désormais devoir penser son prochain mercato estival. Déjà, Boubacar Kamara est parti libre du côté d'Aston Villa. Un départ douloureux qui devra être comblé au milieu de terrain. Quid également de William Saliba, prêté cette saison à l'OM par Arsenal et qui pourrait bien rester à Londres. Pablo Longoria a pas mal de pain sur la place et devra encore une fois faire avec des finances serrées malgré la qualification en Ligue des champions. En cas de belle offre, La Provence nous apprend ces dernières heures que Bamba Dieng pourrait être sacrifié.

Bamba Dieng, l'OM réfléchit à une vente cet été

🔹Cheikh Bamba Dieng 🇸🇳 aimerait rester à l’OM la saison prochaine.



De leur côté, les dirigeants n’excluraient pas un départ en cas de belle offre. Un montant supérieur à 15M€ pourrait les faire réfléchir. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/RIrYih46nB — MercatOM (@Mercat_OM) May 26, 2022

Le média local indique en effet que le Sénégalais fait partie des joueurs bénéficiant d'une belle cote sur le marché des transferts. L'OM, qui avait recruté le Sénégalais en 2020 dans le cadre du partenariat avec Diambars, n'avait presque rien déboursé pour Bamba Dieng. Deux années plus tard, voilà l'attaquant de 22 ans international sénégalais et bien intégré dans le groupe de l'OM. Cette saison, Dieng a inscrit 8 buts en 35 matchs et fait partie désormais des solutions offensives privilégiées par Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin adore son profil combattif et travailleur, tout comme Pablo Longoria. Mais la réalité économique de l'OM est bien réelle et les Phocéens réfléchiraient à vendre Dieng cet été. La Provence rajoute tout de même qu'une offre en-dessous des 15 millions d'euros ne sera pas considérée par le board marseillais. L'hiver dernier, Dieng avait refusé la possibilité de rejoindre Fenerbahce pour rester à l'OM, souhaitant se donner une chance sur la Canebière. Tout pourrait donc changer cet été pour le champion d'Afrique.