OM : Adil Rami et Pamela Anderson, ce duo excite le mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Remplaçant à l’Olympique de Marseille depuis son retour de blessure, Adil Rami peine à retrouver du temps de jeu. Et pour cause, l’international français passe maintenant derrière Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, lesquels ont encore brillé face à Saint-Etienne dimanche soir au Stade Vélodrome. Ainsi, un départ pourrait être envisagé pour le champion du monde tricolore lors du prochain mercato. D’autant que malgré son âge et ses émoluments, il garde une belle cote sur le marché des transferts. Notamment aux Etats-Unis, où le club des Los Angeles Galaxy est très attentif à sa situation…

« Non qualifiée pour les playoffs en 2018, la franchise californienne souhaite recruter pour être à nouveau un candidat à la course au titre. Adil Rami, un nom, un physique, un champion du monde, entre dans la logique des décideurs et constituerait un renfort de choix. Niveau transferts, le marché américain est ouvert sur deux périodes. Il l'est jusqu'au 7 mai, mais c'est davantage la deuxième fenêtre de tir (du 9 juillet au 9 août) qui correspondrait à la situation du défenseur » explique ainsi France Football, pour qui l’arrivée du duo Adil Rami-Pamela Anderson serait tout bénéfique pour la franchise américaine. « Adil Rami pourrait retrouver des ressorts psychologiques dans un nouveau challenge, dans une nouvelle destination et un environnement différent, à Los Angeles où sa compagne, Pamela Anderson, reste une icône ». Reste à voir quelle sera la position de l’Olympique de Marseille cet été à ce sujet.