OM : Abdennour n’est pas méchant, il a juste la rage

Dans : OM, Ligue 1.

Aymen Abdennour a connu des débuts ratés avec l’Olympique de Marseille. Dernière recrue défensive achetée pour stabiliser l’axe, le Tunisien n’a connu qu’un match à domicile face à Rennes (1-3) avant de se blesser sérieusement à la cuisse. A l’heure où il se prépare à faire son retour contre Strasbourg, l’ancien joueur de Monaco et de Toulouse a clairement changé de statut avec son passage en Espagne. Plus posé, il a néanmoins gardé sa soif d’impact qui en fait un défenseur désigné comme l’un des plus rugueux de Liga la saison passée. Une réputation qu’il assume totalement dans un entretien à La Provence.

« Si je suis méchant? Quand tu es concentré pour faire quelque chose, tu ne souris pas. Lorsque tu as le ballon, ou que tu surveilles les attaquants, tu es sérieux, c’est tout. C’est mon caractère. J’aime bien la muscu, je veux être fort physiquement pour être bien sur le terrain. J’ai toujours été comme ça. Je suis gentil, respectueux, mais j’ai toujours eu la rage. C’est dans ma nature. Je suis quelqu’un qui veut à tout prix réussir. Je suis venu à l’OM pour ça », a confié Aymen Abdennour, qui pourrait à l’avenir formé une paire défensive particulièrement physique avec Adil Rami, qui y va également de bon coeur sur les terrains.