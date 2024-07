Mercato ‍: L'OM peut l'oublier, Jorgensen file à Chelsea

En quête d’un gardien pour remplacer Pau Lopez, l’OM étudie plusieurs profils, dont celui celui de Filip Jorgensen. La piste de l’international espoirs danois est cependant à oublier.

Parmi les dossiers importants de l’état-major de l’Olympique de Marseille, celui du gardien est tout en haut de la pile de Pablo Longoria. Avec le départ quasiment acté de Pau Lopez à Côme, le board marseillais doit vite trouver un gardien et plusieurs pistes sont évoquées ces dernières semaines, d’Alvaro Valles à Brice Samba en passant par Illan Meslier. Le nom de Filip Jorgensen avait également été évoqué mais cette piste est quasiment à oublier pour l’OM. En effet, Fabrizio Romano dévoile ce mercredi que le gardien danois de 22 ans qui évolue à Villarreal est tout proche de Chelsea.

Les Blues ont proposé 20 millions d’euros au club espagnol pour Jorgensen, une offre qui se rapproche grandement des attentes de Villarreal pour vendre leur gardien. De son côté, Jorgensen a d’ores et déjà donné son accord à Chelsea pour rejoindre les Blues. Autant dire que pour Marseille, il n’y a quasiment plus d’espoir et il va donc falloir se diriger vers un autre gardien. Ces dernières heures, les rumeurs font état d’un intérêt toujours plus prononcé pour Brice Samba, qui veut rejoindre Marseille. Mais à date, les positions de Lens et de l’OM sont encore trop éloignées pour trouver un accord.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea send first bid in the region of €20m to Villarreal for Filip Jorgensen!



It follows talks on player side as revealed earlier this week; he’s on the list as potential new GK for Maresca.



Jorgensen, keen on the move. pic.twitter.com/EKhcDtYICr