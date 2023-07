Longoria est chaud, l’OM menace le PSG

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Bien parti pour enregistrer la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille bâtit un effectif de qualité. A tel point que les Marseillais pourraient nous surprendre la saison prochaine.

Une fois de plus, Pablo Longoria fait admirer ses compétences sur le marché des transferts. Le président de l’Olympique de Marseille s’apprête à réussir un gros coup avec la signature imminente de Pierre-Emerick Aubameyang, sans avoir à payer d’indemnité de transfert puisque Chelsea serait prêt à libérer son attaquant indésirable. Une excellente opération pour le dirigeant et son directeur du football Javier Ribalta qui avaient déjà réussi à attirer le milieu Geoffrey Kondogbia et le latéral gauche Renan Lodi. A ce rythme, les deux hommes pourraient bâtir une équipe redoutable pour la saison prochaine.

El mercado de fichajes del OM, sin tener garantizada su presencia en la próxima Champions (dos previas), es notable hasta ahora. Kondogbia, Lodi y Aubameyang son tres incorporaciones que garantizan rendimiento inmediato. Gran trabajo del dúo Ribalta-Longoria otro verano más. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 19, 2023

En tant qu’observateur de la Ligue 1 pour la presse espagnole, le journaliste Andrés Onrubia Ramos conseille de suivre les Marseillais avec attention. « Le recrutement de l'Olympique de Marseille, sans avoir de garantie sur sa présence en Ligue des Champions la saison prochaine (deux tours préliminaires), est remarquable, a encensé notre confrère sur Twitter. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang sont trois arrivées qui garantissent un rendement immédiat. C'est du grand travail de la part du duo Javier Ribalta-Pablo Longoria, cet été encore. »

L'OM candidat au titre en Ligue 1 ?

« Marcelino pourra compter sur un effectif fiable et il y aura encore deux ou trois arrivées supplémentaires à l'Olympique de Marseille. Celle de Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple, te garantit beaucoup de buts malgré le départ d'Alexis Sanchez, qui n'a pas encore prolongé. Il ne manque plus que quelques retouches pour obtenir une grande équipe. S'ils peuvent remporter le titre en Ligue 1 ? Ce sera très difficile étant donné qu'ils joueront une coupe d'Europe. Mais attention avec Marcelino », a prévenu le journaliste espagnol, impatient de voir l’équipe phocéenne en action.