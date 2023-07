Le Barça s’incline et applaudit l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas forcément croulé sous les félicitations pour avoir fait venir Marcelino sur son banc de touche. Un compliment appuyé venu du FC Barcelone va toutefois aider l'entraineur espagnol à s'affirmer.

Après Jorge Sampaoli et Igor Tudor, les supporters marseillais rêvaient de continuer avec de jolis coups sur le banc de touche de leur équipe. Ce sera finalement Marcelino, un entraineur qui a déjà une grande expérience en Espagne, et qui est surtout connu pour être un proche de Pablo Longoria. En dehors de cela, l’entraineur espagnol a surtout énormément roulé sa bosse en Liga, connaissant une accélération de sa carrière ces dernières années à Séville, Villarreal, Valence et Bilbao. Il faudra désormais convaincre dans un club où l’exigence est énorme, et cette simple signature suscite déjà des interrogations sur sa capacité à faire progresser l’OM, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.

Xavi félicite l'OM pour avoir fait signer Marcelino

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Et pourtant, cette signature est validée de l’autre côté des Pyrénées, et pas par n’importe qui. Interrogé sur l’arrivée d’un entraineur espagnol à l’OM, Xavi a estimé que le club marseillais avait fait un très bon choix, et que les Provençaux ne seront donc pas déçus par cette initiative de Pablo Longoria. « Je pense que c’est une très bonne signature. J’ai une admiration personnelle et professionnelle pour Marcelino. J’ai une bonne relation avec lui même sans être ami. A chaque fois qu’on s’est affronté, on a toujours fini par se parler et c’est un entraîneur qui exige beaucoup du joueur. Il a un schéma très marqué dans le 4-4-2, très bon, très bon. Ses équipes sont très compétitives, on a vu ça à Valence et à Bilbao. Je pense qu’il a fait des saisons magnifiques. Je souhaite le meilleur à Marcelino », a livré le coach du FC Barcelone, qui n’a que des choses positives à dire sur l’entraineur de l’OM. Un appui qui n’est pas anodin à l’heure où l’Espagnol de 57 ans va aussi devoir gagner le respect des joueurs, des supporters et des médias pour affirmer un style très marqué, et sa politique de gestion du vestiaire très axée sur la discipline.