LdC ‍: Les joueurs traumatisés par l'arbitrage anti-OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lors du match aller entre l’OM et le Panathinaïkos en Grèce, l’arbitrage d’Istvan Kovacs a fait débat et a mis les joueurs marseillais dans tous leurs états. Pour éviter toute polémique, l'UEFA a envoyé l'un de ses meilleurs arbitres pour le match retour avec Michael Oliver.

Ce mardi, l’Olympique de Marseille joue son avenir européen lors du match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Battus 1-0 en Grèce, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang sont dans l’obligation de l’emporter pour se qualifier. Il y a une semaine, l’OM a totalement manqué son match en Grèce. Et pour ne rien arranger, les joueurs de Marcelino ont subi les foudres de l’arbitre roumain Istvan Kovacs, dont les décisions tout au long de la rencontre ont paru incompréhensibles.

L'arbitrage en Grèce a traumatisé l'OM

Tout avait commencé dès la 30e seconde avec un carton jaune très sévère à l’encontre de Geoffrey Kondogbia pour une faute anodine. Une décision lourde de conséquences puisqu’une heure plus tard, l’international centrafricain écopait d’une second avertissement -logique cette fois- et laissait ses partenaires à dix. Consciente que l’arbitrage a fait polémique, l’UEFA a envoyé du lourd pour le match retour de ce mardi à Marseille en nommant l’un des meilleurs arbitres en activité, Michael Oliver qui évolue chaque week-end dans les rugueuses batailles de la Premier League. Cette nomination est un véritable soulagement pour l’Olympique de Marseille, dont les joueurs et les dirigeants ont été marqués par l’arbitrage anti-OM du match aller selon Florent Germain, correspondant de RMC dans la cité phocéenne.

𝐀𝐜𝐭𝐞 𝐈𝐈 𝐝𝐞 𝐥’𝐎𝐝𝐲𝐬𝐬𝐞́𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞́𝐞𝐧𝐧𝐞 ✨ #OMPAOFC



Nos Olympiens retrouvent ce soir à 2️⃣1️⃣h le 𝗣𝗮𝗻𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗮𝗶𝗸𝗼𝘀 🇬🇷 pour le second match du 𝟯𝗲̀𝗺𝗲 tour de qualification de @ChampionsLeague à

l'@orangevelodrome ⭐️ pic.twitter.com/pJsoZeo0A5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 15, 2023

« L’OM n’a pas peur, les joueurs croient en leur qualification contre le Panathinaïkos et se disent que s’ils ne gagnent pas ce match, ils n’ont rien à faire en Ligue des Champions. Il y a un élément qui rassure le club et les joueurs pour ce match retour c’est qu’ils ont beaucoup plus confiance en Michael Oliver l’arbitre anglais qu’en Monsieur Kovacs. Ils ont très mal vécu le match aller. Personne n’en a parlé publiquement car cela faisait looser de parler de l’arbitrage après une défaite contre le Panathinaïkos. Mais je sais qu’ils ont très mal vécu l’arbitrage au match aller et ils n’ont pas tort. Ils ont été mauvais, ils ont perdu mais ils ont été lésés sur certaines décisions. L’arbitrage n’a pas été au niveau et a été uniquement dans un sens. Cela fait partie des paramètres qui comptent aux yeux de l’Olympique de Marseille. Il y a de l’optimisme chez Marcelino avant ce match » a fait savoir le journaliste. Avec l’un des meilleurs arbitres européens au sifflet dans un stade Vélodrome plein à craquer qui sera acquis à sa cause, l’Olympique de Marseille n’aura pas la moindre excuse. Tout autre résultat qu’une victoire et une qualification ce mardi serait un énorme échec.