LdC ‍: Hors-sujet, l'OM se rate en Grèce

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 3e tour préliminaire aller

Stade Apostolos Nikolaidis

Panathinaikos-OM 1-0

But : Bernard (83e)

Exclusion : Kondogbia (65e) pour l’OM

Inférieur au Panathinaikos dans le jeu, l'OM a finalement craqué en fin de match pour perdre le match aller 1-0. Les Phocéens sont dos au mur avant le retour au Vélodrome.

L'OM a été submergé en Grèce. Souvent pris de vitesse et dominés dans les duels, les Marseillais subissaient le jeu du Panathinaikos. Dans un match pauvre en occasions, les meilleures étaient à mettre au crédit des Grecs. Les hommes de Marcelino existaient plus au niveau des cartons jaunes, en récoltant trois dans la première demi-heure. C'était notamment le cas de Kondogbia après 30 secondes de jeu et cela influençait la rencontre. L'ancien de l'Atlético Madrid en prenait un second à la 65e minute, laissant ses partenaires à 10. L'OM subissait encore plus en infériorité numérique, ayant du mal à approcher les buts adverses dans les dernières minutes.

⏱ 83’ | #PAOFCOM 1️⃣-0️⃣

Le Panathinaikos ouvre le score. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2023

Finalement, les 10 rescapés marseillais craquaient face à la pression grecque. Sur une belle remise de Ioannidis, l'ancien international brésilien Bernard venait fusiller Pau Lopez. Un but suffisant pour permettre au Panathinaikos de l'emporter. Rien n'est perdu pour l'Olympique de Marseille avant le match retour au stade Vélodrome mardi prochain mais il faudra montrer autre chose pour espérer continuer la route vers la phase de poules de la Ligue des champions.