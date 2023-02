L’OM n’est pas respecté, Tudor les attend au tournant

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En déplacement à Clermont samedi, l’Olympique de Marseille va disputer son troisième match en six jours. Un calendrier absurde pour l’entraîneur Igor Tudor qui a poussé un coup de gueule en conférence de presse.

Après une telle débauche d’énergie face au Paris Saint-Germain (2-1) mercredi, l’Olympique de Marseille devra remettre ça trois jours plus tard. Les Marseillais sont attendus à Clermont samedi pour y disputer leur troisième match en l’espace de six jours. La Ligue de Football Professionnel avait pourtant les moyens de programmer cette rencontre dimanche, le club phocéen n’étant plus engagé en Coupe d’Europe. C’est pourquoi l’entraîneur Igor Tudor a tenu à répéter son message à l’instance et aux diffuseurs.

Tudor aimerait être consulté

« C’est un sujet important dont j’ai déjà parlé. La semaine prochaine, on ne joue pas (en semaine). Je ne comprends pas comment on nous fait jouer samedi, car cela nous fera jouer trois matchs en six jours, s’est étonné le coach marseillais. Je comprends qu’il y ait des choix faits par les chaînes de télévision, je les respecte, mais je pense qu’il faut aussi respecter les joueurs, ce sont eux qui fournissent le spectacle, qui courent, poussent sur le terrain et qui se blessent également. »

« Si on a des joueurs qui ne sont pas en mesure de jouer, on n’aura plus de spectacle, a prévenu le Croate. Je veux ajouter aussi autre chose. On m’a dit que c’étaient les chaînes de télévision qui décidaient de la programmation des matchs sur la base aussi de l’audience, mais je pense que, dans ce choix, on n’a pas respecté un club comme l’Olympique de Marseille. Ce sont des choix qui devraient être faits d’un commun d’un accord avec le club. »

Tudor : "Le corps humain est parfois impressionnant, sur le terrain on peut courir 11km, se dire qu'on est mort, mais finalement courir 4km de plus en prolongation. On peut arriver à se surpasser. Les joueurs peuvent le faire" #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) February 10, 2023

« Ce n’est pas la même chose d’avoir un jour de plus de repos. Ça change beaucoup et je voudrais voir dans deux semaines si la même situation se reproduira (contre le PSG le dimanche, contre Annecy le mercredi et contre Rennes samedi ou dimanche). Je suis curieux de voir si ce sera la même chose qu’avec Clermont ou si on respectera un club comme l’Olympique de Marseille », a annoncé Igor Tudor histoire de mettre la pression en attendant la programmation de la 26e journée de Ligue 1.