L'OM gagne avec 10 hommes et un extra-terrestre

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur de Nice samedi, l'OM conserve son rythme effréné en ce début de saison. Si Mason Greenwood a été loué ces dernières semaines, une autre recrue phare a crevé l'écran contre les Niçois : Pierre-Emile Hojbjerg.

Après le chaos de la saison dernière sur le plan sportif, l'OM s'est remis en ordre de marche et le résultat est déjà bien visible. Avec 10 points en 4 matchs, le club phocéen fait partie des rares équipes à suivre l'infernal leader parisien. Samedi après-midi, les hommes de Roberto de Zerbi ont validé un test important face à un autre candidat à l'Europe : Nice. L'OM s'est imposé face aux Aiglons 2-0, confirmant sa solidité aperçue depuis la reprise. Les recrues marseillaises se distinguent tour à tour. Meilleur buteur du championnat, Mason Greenwood a été plus discret. Heureusement, Neal Maupay a su prendre le relais en marquant son premier but à l'OM.

Performance inhumaine de Hojbjerg

Mais, la performance de l'ancien attaquant d'Everton a été éclipsée par celle de Pierre-Emile Hojbjerg. L'ancien joueur de Tottenham a régné en maître dans l'entrejeu samedi après-midi. Les observateurs ont loué sa prestation comme c'est le cas du journal local La Provence. Le Danois y a été crédité d'une note de 8, la meilleure du match. Le quotidien phocéen n'a pas mâché ses mots pour décrire l'apport d'Hojbjerg dans le jeu de l'OM.

« Sensationnel Pierre-Emile Hojbjerg ! Six poumons, quatre paires de jambes et onze cerveaux pour couper les actions adverses, orienter le jeu et diriger, au millimètre près, les siens. Le Danois a tout réussi, régnant en maître sur le milieu de terrain et même dans sa propre surface. La classe internationale », ont écrit nos confrères. La description type d'une machine physique et technique mais surtout d'une recrue de poids pour l'OM, lequel a obtenu Hojbjerg en prêt faut-il le rappeler. Bien des clubs doivent regretter de ne pas avoir saisi une pareille opportunité...