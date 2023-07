Harcelé, Pablo Longoria refuse de céder

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La situation de l'OM, pressé par le temps pour trouver des recrues, est connue de tous. Un peu trop aux yeux de Pablo Longoria, qui se voit proposer des tonnes de joueurs, mais conserve sa stratégie initiale. Cela même si elle ne porte pour le moment pas ses fruits.

L’OM a absolument besoin de recruter, et rapidement, pour être opérationnel au mois d’août quand les tours préliminaires de la Ligue des Champions prendront leurs droits. Une échéance qui a le don de faire couler quelques gouttes de sueur dans le dos des supporters marseillais, qui voient bien que les arrivées sont quasiment inexistantes, alors que l’effectif a besoin d’être renforcé. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait ce constat. Pablo Longoria se sait sous pression, que ce soit par Frank McCourt qui ne compte pas remettre de l’argent au pot, ou par Marcelino qui a des objectifs bien précis pour renforcer l’équipe. Résultat, le président de l’OM continue de travailler sur ses propres pistes, même s’il peut finir par craquer à tout moment.

Longoria compte prendre son temps, le pari risqué !

En effet, La Provence raconte ce mardi que Longoria croule sous les propositions des agents, qui proposent de nombreux joueurs à l’OM sachant les besoins du club olympien. Cela ne fait pour le moment aucun effet au dirigeant espagnol, qui continue de faire son marché à sa guise sans forcément se laisser influencer. Mais ses propres pistes n’aboutissent pas, à l’image de celle menant à l’arrière droit de Valence Thierry Correia. Les négociations sont quasiment rompues, puisque l’OM ne compte pas mettre plus de 4 ME pour un latéral que Valence estime à au moins 8 ME. Résultat, Longoria, qui se veut toujours aussi mystérieux, est passé à une autre cible mais pendant ce temps, le mercato n’avance pas. Et c’est aussi muet sur le plan des départs, alors que de gros dossiers devaient s’emballer pour permettre aussi des recrutements en masse. Pour le moment, la stratégie de l’OM est claire, celle d’attendre encore un peu pour voir si les prix vont baisser, mais la situation actuelle et le calendrier de l’équipe phocéenne n’aident pas à la sérénité sur ce sujet.