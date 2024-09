Dimanche, ça va être règlement de comptes à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Placé dans le loft de l’OM lors de ce mercato estival, Chancel Mbemba a refusé des offres saoudiennes et espère intégrer le groupe de Roberto De Zerbi durant la saison, ce à quoi s’oppose fermement Pablo Longoria.

La tension est extrême entre Chancel Mbemba et l’Olympique de Marseille, deux ans après la signature de l’international congolais en provenance du FC Porto. A un an de la fin de son contrat, le défenseur de 30 ans a été mis à l’écart par le club phocéen, qui lui a signifié dès le début du mercato qu’il devait se trouver une porte de sortie. A l’instar de Jordan Veretout, Pau Lopez ou Samuel Gigot, il n’a jamais été intégré au groupe de Roberto De Zerbi depuis la prise de fonctions de l’entraîneur italien au mois de juin. Le message à l’encontre de Chancel Mbemba a été clair, mais le défenseur congolais ne l’a pas entendu de cette oreille.

Rendez-vous ce dimanche 8 septembre pour la première exclusivité. pic.twitter.com/5MhL5q2c30 — Chancel Mbemba (@mbemba22) September 4, 2024

Envoyé en réserve, il a été mis à pied par l’OM pour faute disciplinaire. Malgré la tension maximale entre les deux parties, Chancel Mbemba a refusé de quitter le club lors du mercato estival, malgré des approches en Ligue 1 et des offres fermes en Arabie saoudite avec un confortable salaire à la clé. L’ancien joueur du FC Porto espère maintenant réintégrer le groupe de Roberto De Zerbi, mais Pablo Longoria a été clair en affirmant que ce ne sera pas le cas et cela peu importe les besoins du coach italien.

Mbemba tease une grosse annonce

C’est dans ce contexte bouillant entre l’OM et son défenseur que ce dernier a publié une vidéo remplie de mystère sur les réseaux sociaux. Quelques heures après avoir annoncé le lancement de sa chaîne YouTube, Chancel Mbemba a publié un clip dans lequel il promet une « première exclusivité » ce dimanche 8 septembre. Un grand déballage sur son clash avec l’OM, un départ à venir ou une annonce totalement différente, difficile de savoir ce que nous prépare le défenseur marseillais, d’autant que le mercato est désormais fermé dans la plupart des championnats hormis la Grèce et la Turquie. Quoi qu’il en soit, on sera très attentif à cela du côté de Marseille, où l’état-major est très déçu par l’attitude de son joueur, lequel a préféré rester en sachant qu’il ne jouera pas plutôt que de partir comme l’ont fait Lopez, Gigot, Veretout ou Ounahi.