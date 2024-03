Clauss absent plusieurs semaines, l'OM interpelle Deschamps

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le match de Jonathan Clauss a tourné au cauchemar mardi soir, le défenseur de l'équipe de France sortant sur blessure après quelques minutes. L'OM est sous le choc.

Il se faisait une joie de disputer un match avec les Bleus au Vélodrome, mais après seulement onze minutes de jeu, Jonathan Clauss a été contraint de céder sa place à Jules Kondé, le joueur de l'Olympique de Marseille ayant visiblement un souci à l'ischio gauche. Après la blessure sérieuse de Bradley Barcola avec les Espoirs, cette trêve internationale impacte donc durement un autre club de Ligue 1 au pire moment. Car avant d'affronter le PSG dimanche soir au Vélodrome, dans un match qui a tout de même une grosse importance sportive, Jean-Louis Gasset a bien compris qu'il devra se passer de Jonathan Clauss pour une longue durée. Selon L'Equipe, le défenseur de l'OM sera absent plusieurs semaines, et forcément cela va impacter le club phocéen, mais cela peut aussi remettre en cause sa participation à l'Euro 2024 avec la France. Didier Deschamps l'a reconnu tout cela l'embête. L'entraîneur marseillais lui a d'ailleurs clairement fait savoir ce qu'il pensait de tout cela.

L'OM paie très cher le prix de cette trêve internationale

Jean-Louis Gasset, qui était évidemment dans les tribunes du Vélodrome mardi soir pour ce France-Chili et qui a donc vu Jonathan Clauss sortir rapidement, a interpellé le sélectionneur français après la rencontre. « Malheureusement pour Jonathan, il s'est blessé, c'est musculaire, il faudra vérifier avec des examens. J'ai croisé Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, ils m'ont demandé si je pouvais leur prêter quelques latéraux même si je n'en ai plus beaucoup non plus... C'est regrettable, il sort d'une série de matches, de voyages, ça se voit. J'espère que ça ne sera pas trop grave pour Jonathan », a confié Didier Deschamps, conscient que l'Olympique de Marseille est désormais dans le dur défensivement. Car, outre le forfait annoncé pour plusieurs matchs de Jonathan Clauss, l'OM a également perdu durant cette trêve internationale Bamo Meïté, Ulisses Garcia, Ismaila Sarr et Pape Gueye.

De quoi forcément remettre en cause la programmation de cette pause internationale avec deux matchs amicaux, lesquels arrivent au moment où les clubs sont dans la dernière ligne droite que ce soit en Ligue 1 ou dans les coupes européennes. Et à en lire les réactions des supporters marseillais sur les réseaux sociaux, on comprend que la colère est grande de voir l'OM payer aussi cher le prix de ces rencontres imposées par la FIFA. En attendant, Jonathan Clauss devrait passer ce mercredi des examens qui permettront d'en savoir plus sur la durée exacte de son absence, même si sa présence contre Benfica en Europa League semble plus que douteuse.