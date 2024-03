EdF ‍: Jonathan Clauss se blesse, la réaction de Benatia guettée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A cinq jours du Classique face au PSG, l’OM a probablement perdu un joueur de plus dans cette trêve internationale maudite.

En effet, dans les premières minutes du match face au Chili, Jonathan Clauss a quitté ses coéquipiers, devant s’appuyer sur les soigneurs pour quitter le terrain. Une blessure qui semble être à la cuisse gauche et qui laisse envisager une absence de plusieurs matchs pour le latéral de l’OM. Selon TF1, il s'agirait d'une déchirure et donc une absence de plusieurs semaines au minimum. De quoi attrister encore un peu plus le staff marseillais qui était dans les tribunes pour cette rencontre.

Le réalisateur c’est un assassin ptdrrrr Clauss se blesse et lui il braque les caméras sur Benatia pic.twitter.com/qBQG8IKoxm — Gaël Kakuta fan account. (@neycklyz) March 26, 2024

D’ailleurs, le réalisateur ne s’y est pas trompé, puisque dans la foulée de la sortie sur blessure de Clauss, un gros plan a été fait pour Mehdi Benatia, qui a longuement chargé son propre joueur au sujet de son attitude et de son professionnalisme discutable à ses yeux. Visé par les caméras, l'ancien défenseur désormais conseiller sportif du club provençal a essayé de rester impassible en voyant le seul international français sortir blessé. En attendant, les dirigeants de l’OM vont tout de même se demander avec quelle équipe ils vont pouvoir débuter le Classique contre le PSG alors que les absences se multiplient. A l’heure actuelle, le club phocéen doit se passer de Rongier, Gigot, Garcia, Gueye, Sarr, Maïté, Murillo et donc désormais Clauss.