Lorient a un nouvel entraîneur spécial pour la L2

Par Alexis Rose

Relégué en Ligue 2 à l’issue d’un exercice 2023-2024 compliqué, le FC Lorient a changé d’entraîneur. Exit Régis Le Bris, place maintenant à Olivier Pantaloni. En effet, ce dimanche, les Merlus ont officiellement annoncé l’arrivée de l’ancien coach d’Ajaccio.

« Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée d’Olivier Pantaloni au poste d’entraîneur. Le technicien expérimenté, qui a connu des résultats probants du côté de l’AC Ajaccio avec notamment deux montées en Ligue 1 (2011 et 2022), s’est engagé pour deux saisons avec les Merlus. Après dix années consécutives à l’AC Ajaccio, club dont il aura marqué considérablement l’histoire, Olivier Pantaloni ouvre aujourd’hui une nouvelle page de sa carrière en rejoignant le FC Lorient », peut-on lire sur le site du club breton.

Ce changement de cap réjouit en tout cas Olivier Pantaloni. « En rejoignant le FC Lorient s’offre à moi un nouveau challenge ô combien stimulant. Au-delà de la satisfaction de pouvoir entraîner le FCL, club affichant de grandes ambitions, j’aborde cette saison avec une énorme motivation afin de permettre au club et à ses supporters de retrouver la Ligue 1 et ce le plus rapidement possible », explique l’entraîneur de 57 ans, qui aura donc la lourde mission de faire remonter Lorient dans l’Elite du football français dès la saison prochaine.