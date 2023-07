Benjamin Mendy et Lorient, c'est pas pour tout de suite

Dans : Lorient.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, le FC Lorient surprenait pas mal de monde en officialisant la signature pour deux ans de Benjamin Mendy. L'international français va devoir se remettre dans le bain et ça pourrait prendre du temps.

Après des mois de démêlés judiciaires, Benjamin Mendy est désormais innocenté. Le latéral gauche n'a pas tardé à retrouver un club puisque le champion du monde a signé un contrat de deux saisons du côté du FC Lorient. Les Merlus tentent un pari assez risqué car Benjamin Mendy, en plus de souffrir d'une réputation peu reluisante, n'a pas joué depuis de nombreux mois. D'ailleurs, le club breton ne veut prendre aucun risque avec le Français de 29 ans. Il faudra donc patienter avant de le voir fouler les pelouses de Ligue 1 selon les dires de son entraineur.

Benjamin Mendy, ce n'est pas pour tout de suite

Lors de propos rapportés par Ouest France, Régis Le Bris en a dit plus sur l'acclimatation de Benjamin Mendy au FC Lorient. Selon lui, inutile de précipiter les choses : « Il a fait beaucoup de préparation physique avec les préparateurs. On est assez clairs dans la programmation qu’on veut avoir et il est dans les temps de passage. Il y a un reconditionnement athlétique à trouver, un poids de forme à trouver et une relation au ballon à reconstruire. On verra dans deux à trois semaines si on peut accélérer ou garder le même rythme afin qu’il soit prêt à jouer dans six à huit semaines ». Concernant son intégration à l'effectif des Merlus, l'ancien de Manchester City s'est vite fondu dans le moule : « Il y a deux choses, à la fois sa personnalité et son expérience donc ça diffère des autres joueurs un peu plus jeunes qui découvrent la Ligue 1 et marchent un peu sur des œufs pour trouver les codes. Benjamin, c’est quelqu’un de très avenant, très sociable donc ça lui permet d’aller assez vite dans la relation. Pour autant, ce qui va mettre tout le monde d’accord, c’est son niveau sportif. Comme il est un peu décalé dans sa préparation, il y a une semi-intégration qui est en train de s’opérer. On attend son intégration sportive avec impatience et patience car on sait qu’on doit être raisonnable pour bien construire son socle et ne pas seulement avoir un feu de paille et le récupérer en janvier à l’issue d’une deuxième préparation ». Voilà de quoi éclairer un peu plus les fans et observateurs sur Benjamin Mendy, qui sera assurément l'une des attractions de la prochaine saison de Ligue 1.