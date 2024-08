Bakayoko, Mendy, Lorient n'en peut déjà plus

Dans : Lorient.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie par la direction du FC Lorient et par Olivier Pantaloni, l'entraineur des Merlus, quatre joueurs, dont Benjamin Mendy et Tiemoué Bakayoko, n'ont toujours pas trouvé de porte de sortie.

En quelques mois, le FC Lorient est passé du rêve au cauchemar. Après une saison 2022-2023 incroyable réalisée sous la houlette de Régis Le Bris, alliant à la fois jeu attrayant et résultats, les Merlus ont très vite déchanté. Alors qu'ils ont terminé avant-dernier du championnat de France de Ligue 1 la saison dernière, les voilà qui évoluent désormais dans l'antichambre de l'élite. L'occasion pour le club de repartir sur des bases plus saines en essayant de se séparer des plus gros salaires du club. Parmi eux, Benjamin Mendy et Tiémoué Bakayoko, qui n'ont pas apparemment pas la tête à la Ligue 2.

Olivier Pantaloni tacle ses indésirables

Le mercato estival 2024 ferme ses portes le 30 août 2024 à 23h pour les cinq grands championnats. Le temps presse particulièrement pour les plus gros salaires du FC Lorient qui n'ont toujours pas trouvé de porte de sortie. Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Isaak Touré et Jean-Victor Makengo, quatre des joueurs qui occupent une grande partie de la masse salariale du club et qui ne font plus du tout partie des plans des Merlus, ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Ces derniers n'ont pas participé à la préparation estivale, ne s'entrainent plus avec le groupe et ne sont même plus sur Lorient.

En conférence de presse, Olivier Pantaloni a expliqué qu'il ne voulait pas de joueurs qui n'étaient pas pleinement inscrits dans le projet remontée. « Sportivement, ils savent que ce ne sont pas des joueurs que je souhaite particulièrement avoir dans le groupe. J’ai toujours dit que s’ils s’inscrivent dans le projet, il n’y a pas de problème. Mais j’ai des doutes. J’ai du mal à penser qu’ils s’y inscrivent en ayant eu l’espoir de partir de Lorient », a déclaré l'entraineur du FC Lorient. Ce dernier en remet ensuite une couche en évoquant le fait qu'il ne veut pas qu'ils reviennent dans le groupe pour ne pas créer de déséquilibre. « Je pense que le club va trouver avec eux quelque chose pour faire en sorte que tout se déroule bien. Par rapport à leur éventuel départ, mais aussi par rapport au fait que le groupe doit rester sain et concentré sur l’objectif », conclut Pantaloni. Il faut en tout cas faire vite, car il ne reste que quelques heures avant la fin du marché des transferts.