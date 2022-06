Officiel : Régis Le Bris nouvel entraîneur de Lorient

Dans : Lorient.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annonce du départ de Christophe Pelissier, le FC Lorient a officialisé la désignation de Régis Le Bris au poste d'entraîneur des Merlus.

« Une nouvelle page de l’histoire du FC Lorient s’ouvre aujourd’hui avec la nomination de Régis Le Bris. En confiant l’équipe professionnelle à un homme de la maison qui incarne l’ADN formateur du club et un esprit de jeu créatif, nous faisons un choix identitaire. Régis est au club depuis 2012, il connait parfaitement les Merlus. Par ses résultats avec le Centre de Formation et avec l’équipe réserve, il a montré qu’il savait fédérer les énergies, révéler les talents, et associer l’audace à la performance. La saison prochaine s’annonce lourde d’enjeux, de même que les suivantes : le championnat de Ligue 1 monte en exigence et je veux croire que nous relèverons les défis en défendant nos valeurs et en offrant du plaisir à tous les amoureux du club », a indiqué Loïc Féry, président du FC Lorient.