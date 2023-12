Lorient appelle Cahuzac pour se sauver

Dans : Lorient.

Par Guillaume Conte

Malvenu à Nice et donc finalement laissé hors du staff, Yannick Cahuzac va rebondir au FC Lorient. L’ancien adjoint de Franck Haise au RC Lens a été appelé par le club breton pour essayer d’enrayer la spirale négative, et évite ainsi à Régis Le Bris de prendre la porte. C’est Ouest-France qui annonce cette nomination à venir, en plus d’un mercato offensif pour faire remonter les Merlus, actuellement avant-dernier du classement. Quatre joueurs sont visés pour renforcer l’équipe, un défenseur central, un latéral, un milieu de terrain et un attaquant.