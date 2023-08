L1 ‍: Lorient tente l'énorme coup Van de Beek

Dans : Lorient.

Lorient pourrait créer la surprise de cette fin de mercato en Ligue 1 puisque les Merlus tentent de recruter Donny Van de Beek.

Recruté par Manchester United pour 20 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2020, Donny Van de Beek est un énorme flop chez les Red Devils. Plombé par les blessures et par une concurrence qu’il n’aura jamais réussi à surmonter, le talentueux milieu de terrain néerlandais de 26 ans pourrait se relancer… en Ligue 1. Et pour cause, d’après les informations de L’Equipe et de Foot Mercato, un club tente actuellement le très gros coup.

Il s’agit de Lorient, qui a d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec Manchester United pour le prêt de Van de Beek. Le plus difficile reste maintenant à faire, à savoir convaincre le joueur de tenter le défi lorientais, comme Benjamin Mendy quelques semaines avant lui. Pour l’heure, l’ex-maestro de l’Ajax Amsterldam n’a pas encore donné sa réponse. Il pourrait privilégier des offres anglaises… à condition qu’elles arrivent, ce qui n’est pas le cas pour le moment. Sans certitudes pour le moment, Lorient tente de boucler ce qui ressemblerait à un énorme coup à l’échelle du club lorientais.