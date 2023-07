L'accueil de Mendy en Ligue 1, Lorient a prévu le coup

Dans : Lorient.

Par Mehdi Lunay

Lorient a surpris tout le monde en recrutant Benjamin Mendy. Un transfert qui divise l'opinion publique au vu du passif judiciaire du latéral, récemment acquitté de viol. Son entraîneur Régis Le Bris ne craint toutefois pas l'accueil du public français.

Le FC Lorient a pris la lumière au mercato cette semaine. Les Merlus ont recruté Benjamin Mendy, récemment libéré par Manchester City. Un latéral au CV immense : champion de France avec Monaco, champion d'Angleterre avec City, champion du monde avec l'Equipe de France. Toutefois, ce ne sont pas ces éléments qui médiatisent son arrivée dans le Morbihan. Mendy vient de connaître deux ans de problèmes judiciaires, étant accusé par 10 femmes de viols, tentatives de viol ou d'agressions sexuelles. Un feuilleton qui s'est achevé il y a quelques jours avec un acquittement du joueur pour toutes les accusations. Dans la foulée, Lorient l'a recruté comme nouveau latéral gauche. Un empressement qui fait grimacer certaines personnes surtout avec le passif judiciaire de Benjamin Mendy.

Le Bris convaincu que tout se passera bien pour Mendy

Le cas Benjamin Mendy divise l'opinion publique française. Les uns estiment que justice a été rendue et que Benjamin Mendy doit pouvoir reprendre sa carrière sereinement. Les autres estiment que Lorient a pris un risque pour son image, les doutes entourant Mendy n'ayant pas tous été dissipés. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas comment Benjamin Mendy sera accueilli dans les stades de Ligue 1 y compris à Lorient. Régis Le Bris, son nouvel entraîneur, s'est voulu rassurant. Le futur accueil de Benjamin Mendy a été pris en compte dans le transfert et, selon lui, le sportif va vite reprendre le dessus sur les affaires et les polémiques.

Régis Le Bris sur Benjamin Mendy : « Il n'y a pas à refaire de procès sur la place publique » https://t.co/aGWKkiqMMe pic.twitter.com/hzAaLvq5M8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 21, 2023

« Ces sujets-là ont été traités. La position est toujours la même : on a toujours à conquérir notre public. Ce qui va susciter l'adhésion, l'enthousiasme, la popularité, c'est parce qu'on va être performants, avoir nos valeurs d'intensité, d'engagement, et qu'on va gagner des matches. Évidemment qu'on ne peut pas empêcher des avis, des pour, des contre. Mais ce qui permet de faire la synthèse, à la fin, c'est la performance, et le comportement sur le terrain, au club, et vis-à-vis des supporters », a t-il développé en conférence de presse. Le Bris estime sans doute que l'hostilité de certaines personnes sera vite oublié si Mendy retrouve son niveau sportif à Lorient. Au vu de ses premières années de carrière, Mendy a de quoi aider grandement le FC Lorient en Ligue 1.