Lorient ‍: Benjamin Mendy blessé et absent plusieurs semaines ‍?

Dans : Lorient.

Par Claude Dautel

Dans une situation très compliquée en Ligue 1 et éliminé par Sochaux en Coupe de France, Lorient a probablement perdu Benjamin Mendy pour plusieurs matches.

Les Merlus vivent un vrai cauchemar cette saison, et le début de l'année 2024 n'a pas changé la donne puisque le club de Loïc Féry s'est fait sortir en Coupe de France par Sochaux, qui évolue en National. Et le déplacement de dimanche à Lille ne se présente pas de la plus belle des manières pour le FC Lorient car l'actuel avant-dernier de Ligue 1 devra se passer de Benjamin Mendy. L'ancien joueur de Manchester City s'est en effet blessé ce mercredi à l'entraînement, révèle Le Télégramme.

⚽ Nouveau coup dur pour le FC Lorient.https://t.co/TPdubd39jz — Le Télégramme Sport (@TelegrammeSport) January 10, 2024

« Le latéral gauche, ancien international, a quitté la pelouse de Kerlir en voiturette, après être longtemps resté à terre, visiblement touché aux ischios jambier », révèle le quotidien régional, qui évoque une absence possible de plusieurs semaines. Un sacré coup dur de plus pour Régis Le Bris, qui n'avait pas besoin de cela.