Benjamin Mendy, le Merlu sort de sa boite dimanche

Dans : Lorient.

Par Guillaume Conte

Deux mois après avoir signé au FC Lorient, Benjamin Mendy pourrait faire son grand retour face à Monaco. Un personnage qui plait au club, mais divise chez les suiveurs des Merlus.

Pour la première fois depuis deux ans, Benjamin Mendy pourrait disputer un match de football officiel ce week-end, à l’occasion de la rencontre de Lorient face à Monaco ce dimanche. Deux mois après son arrivée à Lorient, le latéral gauche qui était sans contrat depuis la fin de son aventure à Manchester City, essaye de se reconstruire sur le plan sportif. Le club breton avait fait un choix osé en recrutant l’international français passé par l’OM et Monaco, mais qui était empêtré depuis deux ans dans des accusations de viol et d’agression sexuelle en Angleterre. Cela a donné lieu à de la détention provisoire, et plusieurs procès à l’issue desquels il a été déclaré non-coupable. Malgré cela, l’accueil reçu en Bretagne a été très froid, avec notamment des supporters qui ont réagi négativement à l’arrivée de ce joueur connu pour être un fêtard invétéré, qui a également passé du temps en détention provisoire car il continuait d’organiser des soirées chez lui alors que cela lui était interdit.

Benjamin Mendy aime toujours autant la fête

A sa signature, le FC Lorient avait annoncé un protocole d’environ deux mois pour qu’il retrouve la forme. Le timing est parfaitement respecté, et en cas d’apparition, Benjamin Mendy ne doit pas s’attendre à une standing ovation de la part du Moustoir, qui a pour le moment prévu d’accueillir le joueur sans excès, dans un sens comme dans l’autre. S’il a réussi à retrouver un niveau physique très intéressant, l’international français n’a pas non plus abandonné son goût pour la fête. Selon Ouest-France, il a dignement célébré le festival Interceltique de la cité du Morbihan en prolongeant le repas entre joueurs pendant une bonne partie de la soirée, et il est aussi connu des établissements de nuit de la région. Il aurait été repéré dans les boites de nuit de Carnac, Lorient et Dinard, affirme le journal local, pour qui sa présence est néanmoins très appréciée dans le groupe pour sa bonne humeur communicative. Même si son profil fait grincer des dents à Lorient, seul le terrain parlera, et ce pourrait être le cas contre l’un de ses anciens clubs, dès ce dimanche contre Monaco.