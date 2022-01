Officiel : Lorient recrute Bonke Innocent

Dans : Lorient.

Par Corentin Facy

Le FC Lorient a annoncé ce mardi la signature de l’international nigérian Bonke Innocent jusqu’en juin 2025.

« Je suis ravi de m’engager sur la durée avec le FC Lorient. Rejoindre la Ligue 1 française est une étape importante de ma carrière et je suis impatient de relever le défi que les dirigeants lorientais m’ont proposé. Le fait de retrouver Terem Moffi, un autre international nigérian, me fait extrêmement plaisir. Il s’est révélé aux yeux du grand public la saison dernière et je compte m’en inspirer » a commenté le nouveau milieu défensif du FC Lorient sur le site officiel des Merlus.

🆕 Nouveau joueur au FC Lorient.

Nous avons dû lui confier la réalisation de sa vidéo 🎥

𝗔 𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝗿 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 ! pic.twitter.com/JQCT2ukhLX — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 18, 2022

De son côté, le directeur sportif lorientais Christophe Le Roux s’est félicité de la signature de Bonke Innoncent au FC Lorient. « Bonke va nous apporter un certain équilibre défensif, notamment au milieu de terrain, avec une dominante athlétique. Il peut évoluer soit en sentinelle, dans un milieu à trois, soit dans un milieu à deux milieux récupérateurs. C’est un joueur très appliqué dans ces fonctions qui possède une bonne technique dans le jeu sous pression. Sa maturité, tant sur le plan mental que technique, sera un atout pour notre effectif » a commenté le dirigeant des Merlus, ravi de cette signature.