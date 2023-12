Le vestiaire de Lorient explose, Régis Le Bris humilie quatre joueurs

Dans : Lorient.

Par Corentin Facy

La première partie de saison s’est achevée mercredi soir et il était temps pour Lorient, qui reste sur quatre défaites en cinq matchs et qui pointe à la 17e place après sa lourde défaite à Brest juste avant Noël (4-0).

La hype Régis Le Bris, qui a inondé la Ligue 1 la saison dernière, est très loin. L’entraîneur des Merlus avait réalisé des prouesses en 2022-2023 à tel point que Nice en avait fait sa priorité, mais le FC Lorient n’a plus rien à voir avec l’équipe chatoyante de la saison dernière. Mercredi soir à Brest, l’équipe de Régis Le Bris a une nouvelle fois pris l’eau en s’inclinant 4-0 contre son voisin breton. Une rencontre à l’issue de laquelle l’entraîneur lorientais a haussé le ton dans le vestiaire selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, lequel révèle que les murs ont tremblé dans les couloirs du stade Francis Le Blé.

Echu ar c'hrogad.



Fin du match.



90' I 4-0 I #SB29FCL pic.twitter.com/ipLO5vCJKv — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 20, 2023

« Le vestiaire lorientais a explosé. Fin du match, le Coach Le Bris a lancé ‘il y en a qui manque d’humilité et de remise en question, ici’. Un joueur a répondu :’vous avez des noms ?’ Le coach a cité 4 noms. (Benjamin Mendy, Kroupi, Touré, Makengo) » a révélé l’insider sur son compte X. Autant dire que la situation va vite devenir intenable pour Régis Le Bris, dont les résultats sont catastrophiques et qui n’a visiblement plus l’adhésion de son vestiaire en totalité. Les prochains jours risquent d’être compliqués pour le président breton Loïc Fery, lequel n’avait sans doute pas imaginé se poser la question du maintien de son entraîneur en cours de saison. Pourtant, nul doute que tous les scénarios sont actuellement dans la tête de l’homme d’affaires résidant à Londres à quelques jours de Noël.