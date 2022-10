Lorient sur le podium, les Merlus en demandent plus

Dans : Lorient.

Par Guillaume Conte

Lorient est clairement l'équipe surprise de ce début de saison, et cela ne semble pas vouloir s'arrêter après la victoire folle 2-1 sur Lille.

Maintenu à l’arrachée la saison dernière, le FC Lorient se retrouve sur le podium de Ligue 1, et ce n’est pas après une ou deux journées. Un quart de la saison a été disputé et les joueurs de Régis Le Bris continuent d’épater, à l’image de leur victoire arrachée face à Lille alors qu’ils étaient en infériorité numérique (2-1). Résultat, les Merlus ne font plus rire et apparaissent comme une formation capable de jouer un joli coup cette saison. Même s’il est possible de voir le FCL rentrer dans le rang progressivement, l’entraineur breton Régis Le Bris ne compte pas une seule seconde se satisfaire de cette situation, aussi intéressante soit-elle.

Personne ne voyait Lorient aussi haut

Vous faisiez quoi le lendemain de vos 20 ans ? 🥳 pic.twitter.com/vS8wyXbr40 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) October 2, 2022

« On réussit aujourd'hui à faire de belles choses parce qu'on a des valeurs partagées, d'intensité, d'engagement, de générosité. Il y a beaucoup de cohésion. Et quand cette cohésion est associée au public, elle donne beaucoup de force. Même à 10, je n'ai pas pensé que le match était perdu, et même sur l'égalisation, on ne s'est pas écroulé, on a pu saisir la petite brèche qu'ils nous ont laissée pour l'emporter. Personne ne voyait Lorient aussi haut dans le classement (3e). On y est et on n'a rien volé. Mais on ne peut pas s'en contenter. Notre progression doit se poursuivre », a demandé le technicien qui a été nommé avec surprise entraineur en chef cet été, mais confirme donc les éloges sur son travail lors de son passage à Rennes puis avec le centre de formation de Lorient. La trêve internationale n’a en tout cas pas freiné le club du Morbihan, qui peut préparer le derby à Brest en toute sérénité avant le week-end prochain.