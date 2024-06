Régis Le Bris n'est plus l'entraîneur de Lorient

Dans : Lorient.

Par Claude Dautel

Quelques semaines après la relégation du FC Lorient en Ligue 2, le club breton a officialisé le départ de Régis Le Bris, qui s'apprête à prendre les commandes de Sunderland.

« Le FC Lorient et Régis Le Bris ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Il quitte aujourd’hui ses fonctions chez les Merlus après 72 matches de Ligue 1. Arrivé au FC Lorient comme directeur du centre de formation à l’été 2012, Régis Le Bris a remporté le titre de champion de France avec l’équipe U17 en 2015 avant de prendre les rênes de l’équipe réserve la saison suivante. Durant ces années, il a œuvré à la structuration du centre de formation, permettant l’éclosion de jeunes talents comme Mattéo Guendouzi, Illan Meslier, Enzo Le Fée, Julien Ponceau ou Junior Kroupi.

Communiqué officiel : https://t.co/SIPKx8GYbm pic.twitter.com/Z2ddJuSCri — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 22, 2024

Lors de sa première année à la tête de l’équipe première, et accompagné par son staff technique, Régis Le Bris aura permis au FC Lorient de terminer à la 10ème place du classement, avant de connaître une seconde saison plus difficile qui verra le club descendre en Ligue 2. Le FC Lorient tient à remercier Régis Le Bris pour son investissement, son travail, sa détermination et son professionnalisme durant toutes ces années, que ce soit auprès de l’équipe professionnelle ou du centre de formation, et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. « Je tiens à remercier Régis pour ses nombreuses années au FC Lorient et regrette que les résultats des derniers mois n’aient pas mieux reflété son investissement et son professionnalisme au quotidien, depuis son arrivée au club. C’est un travailleur acharné, et je lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets », a indiqué Loïc Féry dans ce même communiqué.