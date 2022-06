Pelissier viré par Lorient, il arrive bientôt à Sochaux ?

Dans : Lorient.

Par Claude Dautel

Le FC Lorient a sauvé sa place en Ligue 1, mais le club breton a tout de même décidé de sacrifier Christophe Pelissier, son entraîneur.

Après trois ans passés sur le banc de Lorient, et suite à une saison très mitigée, qui s’est cependant bien terminée puisque les Merlus ont sauvé leur place dans l’élite, Christophe Pelissier a appris samedi soir, à son retour de vacances, que Loïc Féry ne lui accordait plus sa confiance. Même si le président lorientais avait conforté son entraîneur au mois de mai, le couperet est tombé pour l’entraîneur et son staff, et ce dimanche le club breton devrait officialiser tout cela dans un communiqué. Selon plusieurs sources, Régis Le Bris, qui dirige actuellement le centre de formation du FC Lorient et a les diplômes nécessaires, va être intronisé entraîneur de l’équipe de Ligue 1 à la place de Pelissier. Ce dernier voulait pourtant rester à son poste comme il l'avait confié dans Ouest-France : « Ma position est la même : j’ai envie de continuer à Lorient, parce que le challenge est intéressant, parce que je suis sous contrat encore pendant deux ans, parce qu’on réfléchit avec le président sur les contours de l’année prochaine. Pour moi, il n’y a pas de débat, il n’y a aucun doute »

Pelissier à Sochaux après Lorient ?

Pourtant, Christophe Pelissier n’a probablement pas été étonné totalement de cette décision de son employeur, car depuis quelques jours son nom circule du côté du FC Sochaux, où Omar Daf vient de partir pour rejoindre Dijon. L'Est Républicain affirme que celui qui entraînait Lorient depuis 2019 est le favori pour prendre les commandes des Lionceaux en Ligue 2, mais que pour cela Pelissier et Féry doivent s'entendre financièrement, l'entraîneur ayant encore deux ans de contrat et donc le souhait de ne pas partir sans obtenir une compensation financière.