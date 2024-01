Lorient ‍: Vincent le Goff arrête sa carrière

Dans : Lorient.

Par Mehdi Lunay

Le défenseur lorientais Vincent le Goff arrête sa carrière sur le champ. La décision du joueur de 34 ans a été officialisée par le FC Lorient sur ses réseaux sociaux. Même si la situation du club est tendue sur le terrain et en interne, des motifs personnels sont évoqués pour expliquer cette retraite soudaine. En 10 ans à Lorient, Le Goff a disputé 322 matchs. Ce total est le plus élevé derrière Fabien Audard. Cette saison, Le Goff avait joué 9 matchs dont le dernier face à l'OM, le 10 décembre. Loic Féry a salué son désormais ex-joueur. « Cette rare longévité illustre une fidélité exemplaire qui l’inscrit au rang des joueurs emblématiques, dont l’empreinte restera gravée chez les Merlus. Authentique et engagé, Vincent a toujours porté le maillot lorientais avec des valeurs collectives », a indiqué le président lorientais.