Romain Faivre quitte Lorient et retourne en Premier League

Dans : Lorient.

Par Claude Dautel

Un an après avoir rejoint le FC Lorient, Romain Faivre retourne à Bournemouth, le prêt du joueur français au club breton ayant été cassé.

En janvier 2023, et quelques jours après que Bill Foley, propriétaire de Bournemouth, soit devenu actionnaire minoritaire du FC Lorient, le club anglais avait annoncé le prêt de Romain Faivre aux Merlus. Mais un an plus tard, et compte tenu du début de saison de Lorient, actuellement dernier au classement de Ligue 1, Bournemouth, 13e de Premier League, a décidé de casser le prêt du milieu de terrain français. « Sous contrat au FC Lorient depuis janvier 2023, sous la forme de prêt en provenance de l’Olympique Lyonnais et de Bournemouth, Romain Faivre quitte aujourd’hui les Merlus. Il aura évolué à 34 reprises sous le maillot lorientais », précisent les Merlus. Pour compenser le départ de Romain Faivre, Lorient s'apprête à enregistrer la signature de Badredine Bouanani qui sera prêté sans option d'achat par l'OGC Nice.